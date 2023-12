Gouveia e Melo destaca valor estratégico dos novos patrulhas oceânicos

O Chefe do Estado-Maior da Armada destacou esta sexta-feira o valor estratégico dos seis novos patrulhas oceânicos (NPO) que vão ser construídos em Viana do Castelo, com capacidades tecnológicas avançadas, que serão adicionados à frota entre 2027 e 2030.

O processo de aquisição de NPO para substituir as antigas corvetas da Marinha prevê nesta terceira fase a entrega do primeiro navio em 2027, o segundo em 2028, e dois por ano em 2029 e 2030, segundo foi anunciado na cerimónia de assinatura do contrato com a herdeira dos antigos Estaleiros Navais e Viana do Castelo, a portuguesa West Sea, nas instalações centrais da Marinha, Lisboa.

A Marinha, disse o Chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, "reconhece o esforço" para a modernização dos equipamentos - a construção de seis NPO vai custar 300 milhões de euros - que considerou imprescindível para a proteção das águas portuguesas, um espaço vital de trânsito para qualquer atividade militar e "zona muito cobiçada".