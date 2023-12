Global Media. JN, DN, TSF e O Jogo fazem greve a 10 de janeiro

Já ontem, os trabalhadores do Jornal de Notícias, tomaram idêntica decisão, à semelhança do que já tinham feito os da TSF esta semana.

Os títulos do grupo de comunicação social Global Media vão realizar uma greve conjunta inédita no dia 10 de janeiro.

O Governo manifestou, na quinta-feira, preocupação sobre a situação na Global Media e informou, em nota enviada às redações, que "acompanha" a situação, apelando ao Grupo que assegure o pagamento dos salários, nem que, para isso, tenha de recorrer aos mecanismos necessários para que o Fundo de Garantia Salarial seja acionado.



Em comunicado, o Ministério da Cultura manifesta "a maior das perplexidades" com o facto de, "após a entrada de um novo acionista num grupo económico - a qual foi acompanhada de declarações de investimento no jornalismo -, se tenha passado rapidamente para afirmações de sentido contrário, que culminaram, no dia de hoje, no anúncio de que os salários do mês de dezembro não serão pagos na data devida".

Já esta sexta-feira, os acionistas do grupo Global Media rejeitaram responsabilidades e acusam novo dono de incumprimento. Em comunicado, Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira manifestam “grande preocupação” pelos salários em atraso e pela situação financeira do grupo.