Detido suspeito de duas tentativas de homicídio em Bragança

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 65 anos suspeito de ter sido o autor dos disparos que feriram dois homens de nacionalidade estrangeira na quinta-feira em Parada, Bragança.

Em comunicado, a PJ explicou que os factos ocorreram numa via pública "quando o arguido, por motivos fúteis, num contexto de desentendimentos relacionados com transações comerciais de produtos agrícolas, munido de uma espingarda caçadeira, efetuou vários disparos que atingiram duas vítimas, do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e 42 anos de idade, provocando-lhe lesões físicas".

O suspeito e mais dois homens ausentaram-se do local numa carrinha depois dos disparos, que foi intercetada pela Guarda Nacional Republicana em Nogueira, no mesmo concelho, a cerca de 30 quilómetros de Parada, disse ontem à Lusa fonte policial.

Foram entregues à PJ, que ficou com a investigação, e um deles foi detido por aquela autoridade.

O alerta foi dado esta quinta-feira ao final da manhã, às 11h06 e fonte do comando dos bombeiros de Bragança explicou que foram acionados para uma agressão com arma de fogo.

A mesma fonte dos bombeiros acrescentou que os feridos apresentavam ferimentos considerados ligeiros.

Foi ainda chamada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.

O mais novo foi transportado ao hospital de Bragança, ferido na cabeça e num membro superior, enquanto o mais velho, por não apresentar ferimentos relevantes, não necessitou de tratamento hospitalar.

O detido vai ser presente a tribunal, para ficar a conhecer eventuais medidas de coação.