Chuva fraca esta sexta-feira e "réveillon" sem chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, em geral fraca.

As previsões apontam também para vento em geral fraco de sul/sueste, soprando por vezes moderado (até 30 km/h) na faixa costeira a norte da Cabo da Roca e nas serras do litoral Norte e Centro até ao início da tarde e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da região Sul.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 4 graus Celsius, em Bragança, e os 10, em Faro, e as máximas entre os 8, na Guarda, e os 16, em Setúbal e Faro.

Passagem de ano sem chuva

A partir desta sexta-feira e até ao dia 2 de janeiro, o IPMA aponta para uma “região anticiclónica localizada sobre o Atlântico, a estender-se em crista em direção à Península Ibérica, e uma depressão em fase de cavamento em direção às ilhas Britânicas, irão condicionar o estado do tempo em Portugal continental”.

Em comunicado refere que entre os dias 29 e 31, estão previstos períodos de chuva, que será em geral fraca, nas regiões Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral. Na região Sul, a probabilidade de ocorrer precipitação é baixa, com exceção da tarde e início da noite de dia 29, em que os valores de probabilidade de ocorrência se situam entre 40 a 70%, em especial no litoral oeste.

“A partir do final da tarde de dia 31, a probabilidade de ocorrer precipitação é baixa, sendo esperada uma noite de passagem de ano sem precipitação, embora com céu muito nublado principalmente na região Norte”, lê-se no comunicado.

No dia 1 de janeiro, a precipitação regressará ao Minho e Douro Litoral a partir da tarde, estendendo-se no dia 2 às restantes regiões do Norte e Centro.

A temperatura máxima irá manter-se sem grandes variações, com valores a variar entre 13 e 17°C no litoral e entre 9 e 12°C no interior. Os valores da temperatura mínima, que se mantêm sem grandes alterações até dia 30, irão variar entre 2 e 12°C, sendo os valores mais altos esperados no litoral Norte.

Último dia do ano sob aviso amarelo, devido a agitação marítima

Para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro o IPMA aponta uma pequena descida da temperatura mínima que se registará primeiro no litoral Norte e depois no restante território, prevendo valores de temperatura mínima próximos de 0°C nas regiões do interior Norte e Centro. No dia 2 prevê uma nova subida dos valores da temperatura mínima e máxima, que será mais significativa nos distritos do interior.

De acordo com o IPMA, a agitação marítima irá aumentar entre a manhã de dia 31 de dezembro e a manhã de dia 1 de janeiro, prevendo-se ondas de noroeste que poderão atingir os 5 metros de altura significativa a norte do Cabo Raso e, por isso, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estarão sob aviso amarelo.