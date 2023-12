Acionistas da Global Media acusam novo dono de incumprimento

Os acionistas do grupo Global Media rejeitam responsabilidades e acusam novo dono de incumprimento. Em comunicado, Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira manifestam “grande preocupação” pelos salários em atraso e pela situação financeira do grupo.

O grupo de acionistas defende que o novo investidor, o World Opportunity Fund, Ltd, está em “manifesto incumprimento” relativamente a “obrigações revelantes dos contratos, que teriam permitido o pagamento dos salários e o cumprimento de outras responsabilidades da empresa”.

Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira afirmam que a venda das participações "decorreu com respeito de todas as regras de compliance e de boa governança normalmente exigidas nesta tipologia de negócios". Acrescentam ainda que foi realizado "um extenso e transparente processo de due diligence económico financeiro por parte do novo investidor".