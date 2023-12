Trabalhadores dos bares dos comboios da CP estão em greve

Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP regressam às greves, esta quinta-feira e na sexta-feira, "pela defesa dos seus direitos" e aumentos salariais.

Numa nota do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, lê-se que "a CP não internalizou o serviço de refeições dos comboios, fez um concurso à última hora", acrescentando não estarem garantidos os postos de trabalho a partir do dia 31 de dezembro de 2023.

Na mesma nota, o sindicato afirma que a NewRail, empresa concessionária do serviço, "comprometeu-se a apresentar uma proposta de aumentos salariais para 2024, mas não cumpriu a promessa".

"Além disso, a empresa deve trabalho suplementar, férias e subsídios de férias a alguns trabalhadores, que ainda não liquidou, e as condições de trabalho têm piorado", denunciou a estrutura.