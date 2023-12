Taxa de 4 cêntimos sobre sacos de plástico não deve entrar em vigor já a 1 de janeiro

A entrada em vigor da cobrança de uma taxa de quatro cêntímos por saco de plástico para frutas e legumes, nos supermercados, não deve acontecer já no dia 1 de janeiro.

A medida consta do Orçamento do Estado para 2024, mas, em resposta a uma dúvida da Renascença, Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), revela que ainda há questões operacionais por resolver, incluindo o enquadramento fiscal.

Já no próximo dia um, deveria entrar em vigor a taxa de 4 cêntimos sobre os sacos de plástico para frutas e legumes, vai mesmo entrar em vigor?

Neste momento não podemos dizer que vai entrar [em vigor no dia 1].

Temos falado com o Governo, com o ministério do Ambiente em particular, e procurámos explicar que, do ponto de vista operacional, ainda há muitas questões por esclarecer, nomeadamente na questão principal da cobrança da própria taxa e do seu enquadramento fiscal.

Diria que nesta altura não posso garantir, com toda a certeza, que essa medida vai entrar em vigor. Temos de aguardar. Estamos neste momento à espera de uma confirmação, mas o mais provável é que não entre em vigor no dia 1, precisamente por ainda haver muitas questões operacionais por esclarecer junto da Autoridade Tributária e do próprio ministério do Ambiente, que impossibilitam a operacionalização desta medida.

Quer dizer, com isso, que esta medida ainda pode demorar a entrar em vigor, ou não?

Enquanto não forem esclarecidas todas as questões operacionais relacionadas com a cobrança da taxa, a questão fiscal...enquanto isso não for esclarecido e ainda vamos ter um período de adaptação para que isto seja esclarecido. Portanto, é natural que não entre já no dia 1 (de janeiro) e que ainda tenhamos aqui um período mais dilatado até entrar completamente em vigor.

E quando a medida entrar realmente em vigor, pode dar-se o caso de um cliente aparecer na caixa com um conjunto de batatas, ou de cebolas, nos braços para pagar...vai ser muito confuso?

Bem...sim. A deia é alterar comportamentos, e o consumidor português tem sido há muito rápido a adaptar-se à realidade. Agora, da forma que coloca a questão, sim...é possível. Todos os produtos têm que ser pesados e, do ponto de vista operacional, isto poderá trazer alguns constrangimentos. Mas esperemos que haja bom senso...bom senso por parte das autoridades, por parte dos consumidores e, quando aos retalhistas, cá estaremos para ajudar o consumidor da melhor maneira, cumprindo a lei.