Porto espera "grande enchente" no Ano Novo, mesmo com obras e incerteza do tempo

Rui Moreira garantiu estar tudo preparado para a passagem de ano. Mesmo com as obras de expansão da rede da Metro do Porto a decorrer, o presidente da câmara está convencido de que estão reunidas “todas as condições para que este ano as coisas corram bem”.

Espera-se uma “grande enchente” nos eventos do município. O autarca refere ainda que as condições meteorológicas parecem também estar a favor das comemorações.

Para evitar concentrações, a Câmara do Porto decidiu “espalhar as atividades por vários pontos da cidade” para que decorram dentro da normalidade - modelo já utilizado nas festividades de São João.



O espetáculo de fogo de artifício é no centro da Praça da República. Vai ser um espetáculo de oito minutos que corresponde a um investimento de 40 mil euros. O humorista Francisco Menezes junta-se ao público para a contagem decrescente para 2024.

Os festejos de réveillon começam às 22h30 e estendem-se em três pontos: Avenida dos Aliados, Palácio de Cristal e Praça da República.

A Avenida dos Aliados recebe os espetáculos de André Tentúgal, com o projeto “We Trust”, do cantor Richie Campbell e de Zinko no final da noite. A entrada vai ter revista, mas pode-se levar garrafas de champanhe para comemorar.



A animação continua com a atuação de Carolina Deslandes no Rossio do Palácio de Cristal. Os dois palcos vão celebrar a meia-noite com um espetáculo de multimédia “Porto Amado” da OCUBO. O programa está previsto terminar pelas quatro da manhã.