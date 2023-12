Linha SNS 24 vai abrir novos centros de atendimento face a pico de procura

A Linha SNS 24 recebeu 204 mil chamadas em dezembro, o mês com mais contactos este ano, anunciou hoje o Ministério da Saúde, que vai abrir dois novos centros de atendimento para responder ao pico de procura.

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) contabilizam em mais de 204 mil o número total de chamadas recebidas em dezembro, sendo que só no dia 26 foram atendidas mais de 9.500 chamadas (mais 4.000 do que no dia anterior) e no dia 27 cerca de 10.200 chamadas.

Face a novembro, verifica-se um crescimento de cerca de 7% no volume de atendimento semanal.

Segundo a mesma nota, a linha SNS 24 atendeu 172.917 chamadas em outubro, 186.865 em novembro e 204.473 até dia 27 de dezembro.

Perante este pico de procura, os SPMS dizem ter tomado medidas de adaptação e dimensionamento, incluindo a integração de mais enfermeiros e psicólogos, a maximização das escalas e o reforço tecnológico no serviço de triagem.

Está ainda prevista a abertura, em breve, de mais dois centros de atendimento, em Faro e na Covilhã, acrescenta o comunicado.

Os SPMS alertam que nestas alturas de maior procura poderá verificar-se, em algumas horas do dia, um aumento do tempo de espera na linha SNS 24 e apelam por isso "à melhor compreensão" dos utentes para algum constrangimento neste período.

As urgências hospitalares têm registado picos de atendimento que levaram nos últimos dias os tempos médios de espera para doentes urgentes nos hospitais da região de Lisboa a ultrapassarem em alguns casos as 18 horas.

Para fazer face a um previsível aumento da afluência nesta época festiva, as autoridades mantiveram a funcionar com horário complementar centenas de centros de saúde no fim de semana e no dia de Natal, medida que vai repetir-se na passagem do ano.

Além disso, as autoridades pedem que os cidadãos liguem para a linha SNS 24 antes de recorrerem aos serviços de saúde perante uma situação de saúde aguda e não emergente.

Os outros canais do SNS 24 -- App e site -- disponibilizam serviços digitais e informações que podem ajudar o cidadão a esclarecer as suas dúvidas, nomeadamente os guias de saúde sobre gripe, gripe A e febre, entre outros disponíveis na página Info Saúde, acrescenta a nota dos SPMS.