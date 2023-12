IGAS abre inquérito a incêndio no hospital de Penafiel

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu, esta quinta-feira, um inquérito ao incêndio que ocorreu no Hospital Padre Américo, em Penafiel, esta semana, e afetou em particular a ala psiquiátrica.

Numa nota enviada à Renascença, a IGAS revela que está em curso um inquérito para “apuramento dos factos relacionados com a ocorrência do incêndio que deflagrou na manhã do passado dia 26 de dezembro na ala de psiquiatria do Hospital Padre Américo”.

O incêndio de terça-feira provocou ferimentos ligeiros em dois funcionários e um doente.

Devido aos estragos provocados pelas chamas, os 27 doentes que estavam internados na ala de psiquiatria acabaram por ser transferidos para o Trofa Saúde de Vila do Conde.

Em declarações à comunicação social, o diretor do hospital de Penafiel admitiu a possibilidade de o fogo ter sido provocado por um doente.