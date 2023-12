Fim do IVA Zero. Empresas de distribuição confirmam que consumo não está a aumentar

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) confirma à Renascença que o fim do IVA Zero não está a fazer os consumidores acumular produtos e poupar dinheiro no novo ano.

Gonçalo Lobo Xavier afirma que não se está a ver “um aumento significativo do consumo por parte dos clientes” devido ao fim do IVA Zero, previsto para 4 de janeiro. Entre as razões, pode estar o tipo de produtos abrangido.

“Estamos a falar de um conjunto de produtos que são maioritariamente frescos e o consumidor entende, provavelmente, que não vale a pena fazer “stock” desses produtos”, declara o responsável da APED.