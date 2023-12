Dona da TSF, "Jornal de Notícias" e "O Jogo" não paga salários de dezembro

A Global Media Group (GMG), que detém a TSF, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo, entre outros títulos, assume que não vai pagar os salários de dezembro.



Numa comunicação interna a que a Renascença teve acesso, a comissão executiva do grupo garante não ter “condições que permitam o pagamento”.

A mesma nota adianta que “a situação financeira do GMG é extremamente grave”, sobretudo depois “o inesperado recuo do Estado português no negócio já concluído para a aquisição das participações que o grupo possui na agência Lusa, da injustificada suspensão da utilização de uma conta caucionada existente no Banco Atlântico Europa”.

A comissão executiva adianta que “não pode adiantar nem se comprometer com qualquer data para o pagamento dos salários de dezembro”, garantindo “estar a fazer todos os esforços para que o atraso desse pagamento seja o menor possível”.

Ainda segundo a mesma nota, a comissão executiva reconhece que a situação acarreta “graves dificuldades” para os trabalhadores e dá origem a um “óbvio sentimento de revolta”. Ainda assim, apela, “em nome do futuro do grupo, à compreensão possível” e ao “empenho possível”.

A terminar, a comissão executiva assegura ainda que “está a adotar um conjunto de medidas que garantam a sobrevivência e normalização de procedimentos para que, a partir de janeiro, possam salvaguardar a viabilização e a salvação das diferentes marcas e do próprio Global Media”, um processo “que só terá êxito, se contar com a participação e o esforço de todos”.

Ao que a Renascença apurou os trabalhadores do grupo estão neste momento reunidos para decidir que medidas vão tomar.