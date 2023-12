DGArtes atribui 8 milhões de apoios a 18 teatros e cinemas fora de Lisboa e Porto

A Direção-Geral das Artes atribuiu apoio à programação a 18 espaços da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), na 2.ª edição deste concurso, que vai distribuir oito milhões de euros no total, abaixo dos 10 milhões disponíveis.

Em comunicado divulgado na quarta-feira, a Direção-Geral das Artes (DGArtes) lembrou que os oito milhões vão ser distribuídos ao longo de quatro anos "num contributo decisivo para assegurar uma gestão regular e contínua da oferta cultural" dos teatros agora abrangidos e que se juntam aos 38 já apoiados em 2022.

"Com esta 2.ª edição do concurso, verifica-se um reforço do apoio à programação dos equipamentos RTCP em várias das regiões NUTS II do país, sendo a região Centro a que teve maior reforço de apoios propostos (10), seguida da região Norte (4), do Alentejo (2) e do Algarve (2)", pode ler-se no comunicado da DGArtes, que não elenca os teatros apoiados e realça a existência de uma fase de audiência de interessados.

A DGArtes recordou que "as atividades propostas para financiamento, ao abrigo deste programa de apoio, inscrevem-se no domínio da programação, através da concretização de projetos de artes performativas e complementarmente, de cruzamento disciplinar e de artes visuais", podendo também abranger residências artísticas ou ações de mediação e formação.

Uma vez que o concurso tem um ciclo de abertura bienal, o próximo está previsto para 2025.

O concurso para esta segunda edição do apoio à programação da RTCP abriu em agosto, tendo um montante disponível de 10 milhões.

A esta linha de apoio só se podiam candidatar os equipamentos de fora dos concelhos de Lisboa e do Porto e que não tivessem sido apoiados para o ciclo entre 2022 e 2025.

Com a abertura deste concurso, o investimento global de apoio à programação da RTCP ascendeu a 29 milhões de euros, o que, segundo a DGArtes em agosto, contribui "de forma assinalável para a descentralização cultural e coesão territorial, incentivando um mais amplo acesso às artes".

Atualmente são mais de 90 os equipamentos que fazem parte da RTCP, 38 dos quais apoiados para programação entre 2022 e 2025.

A RTCP foi criada para combater as assimetrias regionais e para fomentar a "coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal".