Carlos Martins vai presidir à Unidade Local de Saúde do Santa Maria

Carlos Martins vai presidir à futura Unidade Local de Saúde (ULS) que inclui o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o Hospital Pulido Valente e o Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte e Oeste.

Ao que a Renascença apurou, a Direção Executiva do SNS convidou o antigo presidente do Centro Hospitalar e ex-secretário de Estado para substituir Ana Paula Martins, que recusou continuar no cargo a partir de janeiro.

Segundo a mesma fonte, Carlos Martins aceitou o convite para presidir à Unidade Local de Saúde que inclui o Hospital de Santa Maria.

Carlos Martins foi secretário de Estado da Saúde do governo de Durão Barroso, entre 2002 e 2004.



Nasceu em 1961, licenciou-se em Relações Internacionais no Ramo de Relações Políticas e Económicas pela Universidade do Minho e desempenhou vários cargos políticos no PSD a nível regional e nacional.

Em 1990, ano em que foi pela primeira vez eleito vereador na Câmara Municipal de Portimão, chegou a membro do Conselho Geral do Hospital Distrital de Portimão, função que desempenhou até 1994, altura em que passou a presidir ao Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do Algarve.

Entre 1992 e 1993 foi adjunto do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e adjunto do Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro. Em 1999 foi eleito deputado, tendo integrado a Comissão Parlamentar da Saúde e Toxicodependência e passou a integrar, em abril de 2002, o Governo social-democrata liderado por Durão Barroso como Secretário de Estado da Saúde.