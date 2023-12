Urgência do Amadora-Sintra bate recorde diário de atendimentos

As urgências do Hospital Amadora-Sintra atenderam o maior número de sempre de doentes nas últimas 24 horas.

Em apenas 24 horas, 881 pessoas dirigiram-se aos serviços, a maioria pelo próprio pé e sem referências.

Apenas 9% foram encaminhados pela Linha Saúde 24. Na urgência pediátrica, apenas nove das 220 crianças atendidas foram referenciadas.

O anterior recorde no Hospital Amadora-Sintra, também registado em dezembro, foi de 681 atendimentos num só dia.

Pelas 16h00, 130 pessoas aguardavam por consulta após triagem, com os tempos de espera para os casos não urgentes a ultrapassarem as 18 horas. O tempo de espera para doentes com pulseira amarela esperam seis horas e os doentes muito graves, com pulseira laranja, aguardam uma hora e 20 minutos depois da triagem.

As urgências têm estado sob forte pressão, sobretudo, devido ao aumento de casos de infeções respiratórias, em resultado da Gripe A e do vírus sincicial respiratório (VSR).