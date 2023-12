Portugal (ainda) não tem plano para enfrentar futuras epidemias

Gustavo Tato Borges admite que a situação poderá piorar nos próximos dias, numa altura em que se verifica um aumento de casos de infeções respiratórias, sobretudo gripe A. O presidente da AMSP alerta para “uma semana de forte intensidade ao nível da atividade dos serviços de urgência e da atividade da doença gripal” com “uma pressão tremenda até ao final do ano”.

O portal do Serviço Nacional de Saúde dava conta que, no Hospital de Santa Maria em Lisboa, um doente urgente precisa de esperar nove horas e 36 minutos para ser atendido. No Garcia de Horta, o tempo de espera está nas duas horas. Já no Hospital de São João, no Porto, a demora está entre as duas horas e 53 minutos para atender doentes urgentes. No Hospital de Santo António, também no Porto, a demora é de 54 minutos.