Linha do Sul cortada em Setúbal após choque entre comboio e camião

A circulação ferroviária na Linha do Sul está cortada entre as estações Praça do Quebedo e Praias do Sado, depois de um pesado de mercadorias ter sido hoje abalroado na passagem de nível da Cachofarra, em Setúbal.

Fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal adiantou à Lusa que o acidente ocorreu pelas 19h15, com o abalroamento de um comboio a um veículo de pesados de mercadorias de transporte de abacaxis.

A mesma fonte explicou que o incidente provocou um ferido no comboio, que foi apenas assistido no local.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) referiu à Lusa que a circulação esta suspensa entre as estações Praça do Quebedo e Praias do Sado, após um embate na passagem de nível da Cachofarra.

"A PN [passagem de nível] encontrava-se em bom funcionamento e o camião apresentou-se na PN", acrescentou a mesma fonte.

No local estão elementos dos Sapadores de Setúbal e dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, apontou ainda a Proteção Civil.