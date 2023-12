Jovem de 20 anos morto à facada à frente da namorada no Seixal

Um jovem de 20 anos foi morto à facada, na madrugada desta terça-feira, numa rua da Amora, no Seixal.

Segundo o Correio da Manhã, a namorada, com quem a vítima tinha passado o dia de Natal, terá sido a única testemunha do crime, mas fugiu do local.

Uma patrulha da PSP da Cruz de Pau foi a primeira a deparar-se com o cadáver, que apresentava vários ferimentos de facada no peito.

Apesar das manobras de reanimação, o jovem acabou por falecer, tendo o cadáver sido transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, para ser autopsiado.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal, que está agora a investigar.