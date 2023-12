Gripe A responsável pela maioria das urgências no Hospital de São João

A afluência às urgências do Hospital de São João, no Porto, aumentou esta semana e a culpa é da gripe A, avança à Renascença a diretora do serviço, Cristina Marujo.



“Estamos a ter uma afluência acima do que é a média, não é uma afluência fora do normal para a época do ano em que estamos, que é a época das infeções respiratórias e temos sempre uma afluência superior, mas muito acima da semana que passou. A gripe A parece ser a responsável pela maior parte das situações, é um facto”, explica a responsável.

O Hospital de São João “está a conseguir gerir a situação” no serviço de urgência, “mas com tempos de espera acima do que temos habitualmente e com um número de doentes em espera acima do que temos habitualmente”, afirma Cristina Marujo.

Esta quarta-feira à tarde, os doentes com pulseira verde esperavam seis horas e os pacientes graves com pulseira amarela tinham que aguardar quatro horas até serem atendidos.

Cristina Marujo sublinha que as pessoas com pulseira verde, “idealmente, deviam ser atendidas no centro de saúde”.