Gripe A. Infarmed nega medicamento em falta nas farmácias

O Infarmed desmentiu esta quarta-feira que o medicamento Tamiflu, indicado para o tratamento de casos mais graves de Gripe A, esteja em falta nas farmácias do país.

Em comunicado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde esclarece que “o mercado nacional encontra-se abastecido de dezenas de milhares de embalagens de Tamiflu”, com cerca de 43 mil unidades.

O Infarmed acrescenta ainda que “as farmácias e/ou unidades hospitalares que necessitem de proceder ao normal abastecimento deste medicamento, devem contactar os distribuidores grossistas, a empresa titular do medicamento ou o respetivo operador logístico”.

O regulador refere também que o Tamiflu é um medicamento sujeito a receita médica, pelo que só pode ser dispensado mediante a respetiva prescrição do médico.

Esta terça-feira, a RTP deu conta de um pico de afluência no Hospital de São João, no Porto, devido à Gripe A, com o diretor do serviço de urgência a mostrar-se preocupado com os próximos dias.