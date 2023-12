CP com mais duas ligações de Alfa-Pendular entre Lisboa e Porto

A CP vai passar a ter mais duas ligações de Alfa Pendular entre Lisboa e Porto, para responder a “necessidades crescentes de mobilidade”, anunciou a empresa.

A primeira ligação, o Alfa Pendular 128, partirá de Porto-Campanhã às 7h32, chegando a Lisboa-Santa Apolónia às 10h30, enquanto o Alfa Pendular 129 parte de Lisboa-Santa Apolónia às 20h e chega a Porto-Campanhã às 22h58.

Em comunicado, a CP indica que as duas ligações oferecem uma “solução prática para profissionais e para quem viaja para lazer” e “para quem precisa viajar no final do dia”.

“Esta adição ao nosso serviço garante maior flexibilidade para os passageiros que procuram opções convenientes após um dia de trabalho ou atividades na capital”, refere a nota.