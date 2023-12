Câmara do Porto atribui pela primeira vez Distinção de Mérito Ricardo Jorge

A Câmara do Porto vai atribuir esta quarta-feira, pela primeira vez, a Distinção de Mérito Ricardo Jorge a cerca de cem pessoas, entidades e empresas que contribuíram para a resposta sanitária à pandemia da covid-19, anunciou a autarquia.

No dia em que se assinalam três anos após a administração da primeira vacina contra a covid-19, aquela câmara vai assim homenagear quem, "através de ações virtuosas ou de doações em dinheiro ou em espécie", ajudou a sociedade portuguesa a ultrapassar a crise pandémica, indicou num comunicado.

A homenagem vai contar com intervenções do médico António Sarmento, a primeira pessoa em Portugal a quem foi administrada a vacina contra a covid-19, do ex-coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19, almirante Gouveia e Melo, e de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

A cerimónia está agendada para as 19h00, na Casa da Música.