Passe Navegante gratuito para estudantes até 23 anos já pode ser carregado

O passe de transportes públicos Navegante passa em janeiro a ser gratuito para todos os estudantes até aos 23 anos e pode ser carregado já a partir desa terça-feira, anunciou a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML).

O passe Navegante, que permite viajar em toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML), era até agora gratuito para os jovens estudantes residentes na capital, numa medida da Câmara Municipal.

De acordo com a TML, os atuais detentores do passe Navegante 4 18 ou sub-23 precisam de carregar o seu passe mensal, à semelhança do que acontecia, podendo faze-lo já a partir de hoje, "mas desta feita sem os custos para os utilizadores".

"Este carregamento já está disponível em toda a rede existente dos operadores de transporte na Área Metropolitana de Lisboa e rede Navegante Payshop", pode ler-se na nota da transportadora.

A TML já havia anunciado que os passes Navegante iriam manter o preço em 2024.

A empresa sublinhou que, desde a sua criação, em 1 de abril de 2019, o Navegante - utilizável em todas as empresas de serviço público de transporte regular de passageiros nos 18 municípios da AML - não sofreu alterações de preço em 2024.

Conforme previsto no Relatório do Orçamento do Estado 2024, este congelamento de preços torna possível, no próximo ano, continuar a efetuar deslocações em todos os operadores de transporte com o Navegante pagando os preços habituais: 30 euros para o Navegante municipal (deslocações dentro de um só município) e 40 euros para o Navegante metropolitano (nos 18 municípios da AML).

Continuam igualmente em vigor os descontos previstos nos títulos Navegante família e +65, mantendo-se a gratuitidade do Navegante 12.

Por decisão da Área Metropolitana de Lisboa, também os tarifários ocasionais válidos na Carris Metropolitana (serviço rodoviário) não sofrerão alterações no próximo ano, mantendo o valor que vigorava à data do seu lançamento, em junho de 2022. .