Incêndio no Hospital Padre Américo atinge departamento de psiquiatria

Um incêndio atingiu esta terça-feira o departamento de psiquiatria do Hospital Padre Américo, em Penafiel. A informação é confirmada à Renascença por fonte dos bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte, há registo de três feridos, um utente e dois funcionários.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 8h00 e uma hora depois o incêndio estava dominado. Parte do edifício teve de ser evacuado e os 27 utentes internados na ala de psiquiatria vão ser transferidos para outra unidade hospitalar, revelou o presidente do conselho de administração do hospital.

"Vamos ter que os transferir para fora. O hospital é um hospital que vive de carências permanentes na necessidade de internamento, não temos camas para internar. Muito provavelmente vão ser transferidos para o Hospital da Trofa", explicou Carlos Alberto, em declarações aos jornalistas..

Segundo a agência Lusa, no local, além dos Bombeiros de Penafiel, encontram-se equipas da GNR e do INEM. No total foram mobilizados 33 operacionais, 27 dos quais bombeiros, auxiliados por 14 veículos.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local, devido à suspeita de fogo posto por um dos utentes, adiantou também o presidente do Conselho de administação.

[notícia atualizada às 10h50]