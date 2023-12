Hospital Santa Maria.“Tenho vários doentes a aguardar internamento no serviço de urgência”

Nos últimos dias, o afluxo de doentes às urgências hospitalares tem vindo ao aumentar, sobretudo por causa de queixas respiratórias.

Esta é uma situação que se verifica no hospital de Santa Maria, em Lisboa, que esta a receber muitos doentes com gripe A.

A maioria dos casos não são graves, nem necessitam de cuidados intensivos, explica à Renascença João Gouveia, diretor da urgência do maior hospital do país. "Temos muitas queixas respiratórias, alguns excessos destes dias do Natal, doenças crónicas descompensadas."

"Estamos com uma afluência grande, maior progressivamente nos últimos dias. Agora estamos sempre com vários doentes a aguardarem triagem. Um grande aumento de afluência que, mais cedo ou mais tarde, se vai repercutir nos tempos de espera", diz.

O responsável acrescenta ainda: "Temos sempre 20, 30 doentes à espera de serem triados. A aguardar a primeira observação de enfermagem."

De momento, o hospital de Santa Maria já é difícil conseguir camas para internar doentes. E João Gouveia admite que a situação ainda vá piorar.

"Tenho vários doentes a aguardar internamento no serviço de urgência. O problema é se nós continuarmos a ter esta afluência tão grande. Vamos ver", afirma.