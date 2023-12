Um morto e 17 feridos graves em 684 acidentes na Operação Natal

A GNR registou, entre sexta-feira e domingo, 684 acidentes nas estradas, que causaram um morto e 211 feridos, dos quais 17 graves, segundo dados provisórios da operação Natal e Ano Novo hoje divulgados.

Em comunicado, a GNR precisa que a vítima mortal é uma mulher que foi atropelada no domingo por uma viatura ligeira na localidade de Turquel, no concelho de Alcobaça.

O balanço provisório da GNR adianta ainda que, entre as 00h00 de sexta-feira e as 23h59 de domingo, foram fiscalizados 24.494 condutores, dos quais 268 conduziam com excesso de álcool, tendo 140 sido detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue considerada crime.

Foram também detidos 56 condutores por não terem habilitação legal para conduzir.

Ao todo, no mesmo período, foram detetadas 4.609 contraordenações rodoviárias, das quais a GNR destaca o excesso de velocidade (1.763), a falta de inspeção periódica (402), a ausência ou incorreta utilização do cinto de segurança ou da cadeirinha para transporte de crianças (163), a falta de seguro (133) e o uso indevido do telemóvel (112).

A operação Natal e Ano Novo 2023/2024 da GNR começou em 15 de dezembro e termina em 2 de janeiro.