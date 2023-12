Três feridos ligeiros num incêndio em habitação em Rio Tinto

Três pessoas ficaram esta segunda-feira com ferimentos ligeiros num incêndio numa habitação em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, indicaram a PSP e a Proteção Civil.

O alerta para as chamas, que causaram estragos na habitação, foi dado pelas 03h00, tendo os feridos sido transportados para o Hospital de Santo António, no Porto, segundo o oficial de serviço da PSP.

No local estiveram elementos da PSP e dos bombeiros de Gondomar e Areosa, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.