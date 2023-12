Sismo de 4.0 na escala de Richter em Vendas Novas

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais ", avança o IPMA, em comunicado .

O epicentro do abalo foi localizado a cerca de 14 quilómetros a Nordeste de Vendas Novas , a 20 quilómetros de profundidade.

O tremor de terra em noite de Natal aconteceu às 21h02 , indica o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Um sismo de magnitude 4.0 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira à noite, na zona de Vendas Novas, no distrito de Évora.

O tremor de terra "foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Évora (Évora) e Almeirim (Santarém). Foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Ponte de Sor (Portalegre)".

Nas redes sociais, várias pessoas relatam terem sentido o sismo desta segunda-feira à noite.

Através da rede social X (antigo Twitter), a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, revelou que sentiu o abalo na zona do Barreiro.

"IPMA regista sismo 4.0 em Vendas Novas. No #Barreiro, num 6º andar, à mesma hora, não sei se foi coincidência, as plantas nas prateleiras abanaram sem razão especial. Da dúvida à certeza, questionário @ipma_pt preenchido!", escreveu a governante.



Horas antes, pelas 16h30, tinha sido registado um pequeno sismo de 0.3 na escala de Richter, também na zona de Vendas Novas.