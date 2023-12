Natal em missão: “As famílias sabem que esta é a nossa paixão em prol de um bem maior”

São mais de duas centenas os militares portugueses integrados na 14.ª Força Nacional Destacada/QRF/MINUSCA, na República Centro-Africana (RCA) e que passam o Natal longe da família.

“O nosso contingente, a família militar, tem 215 militares dos três ramos das forças armadas e entre eles há 15 mulheres”, explica o Alferes Pedro Miguel Cerdeira, oficial médico adjunto do chefe do módulo sanitário e cumpre a 1.ª missão internacional.

Este jovem de 28 anos confessa que as novas tecnologias mitigam hoje mais as saudades de casa assim haja energia e rede de comunicação. “Ajuda o poder ter contacto visual com os familiares e isso é importante. Sabemos se eles estão bem e eles também ficam descansados com o nosso bem-estar. A tecnologia permite que todos os militares tenham contacto próximo com as famílias”.

“Tivemos o aprontamento para nos mentalizarmos que íamos passar o Natal fora. As famílias sabem ao que vimos e que esta é a nossa paixão, que é o que gostamos de fazer e estamos aqui em prol de um bem maior”.

Júlia Pinho Roque é paraquedista e está no terreno como atiradora / condutora, conhece bem o terreno porque esta é a segunda missão na RCA mas a primeira longe do núcleo familiar, revela que da preparação para uma missão faz parte também treino psicológico.

No terreno todos ajudam nesta época das festas seja homem ou mulher. “Os militares da cozinha têm sempre trabalho a tempo inteiro e são os mais os sobrecarregados porque comer, come-se todos os dias. Ninguém se importa de ajudar para folgar os que estão sempre a trabalhar por nós”.

O capitão Paulo Jorge Cabral de Sousa, oficial de ligação, é o mais velho destes três militares entrevistados pela Renascença explica como vai ser vivido o Natal. “A mesa vai contar com o tradicional bacalhau, os doces, todos em comunhão. Estendemos o convite aos militares portugueses fora do contingente da Força de Reação Rápida e que estão noutras missões e noutras funções, temos uma representatividade portuguesa alargada e forte e decidimos unir todos nesta data”.

Questionados sobre qual a mensagem de Natal que gostariam de deixar a todos, dirigem-na a todos os portugueses a quem desejam paz e segurança. O desejo estende-se também aos militares das Forças Armadas espalhados em missão pelo mundo responsáveis pela garantia da paz e da estabilidade em muitos territórios.