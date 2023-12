Morreu mulher internada em Coimbra com sintomas de intoxicação alimentar

A mulher de 48 anos que estava internada desde dia 09 no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), por suspeita de intoxicação alimentar grave, morreu na tarde de hoje, informou aquela unidade hospitalar.

Em nota enviada à agência Lusa, o CHUC frisou que a mulher, que se encontrava internada no Serviço de Medicina Intensiva, morreu pelas 16:00 de hoje.

De acordo com fonte hospitalar, em declarações anteriores à Lusa, a mulher estava internada em estado crítico, com "prognóstico clínico muito reservado".

O caso de alegada intoxicação alimentar aconteceu no passado dia 09 e envolveu quatro elementos de uma família residente em Coimbra: uma criança de 7 anos veio a morrer no dia 11, dois dias depois do sucedido, enquanto o pai, de 44 anos e um irmão mais velho, de 12 anos, tiveram alta hospitalar e foram mantidos sob vigilância depois de também terem dado entrada naquela unidade de saúde no mesmo dia.

Na altura, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) confirmou a intoxicação dos quatro elementos da família residente em Coimbra e anunciou, em comunicado, uma investigação para apurar as causas da intoxicação, alegadamente provocada por uma refeição de carne, de acordo com fonte da família.

"Foram colhidas amostras biológicas dos doentes em ambiente hospitalar para investigação da causa de intoxicação", referiu uma nota emitida pelo departamento de saúde pública da ARSC.

O comunicado acrescentava que, no âmbito da investigação epidemiológica, "foram feitas visitas ao domicílio pela Unidade de Saúde Pública, com recolha de amostras alimentares (refeição suspeita e outros produtos consumidos em contexto familiar) e biológicas", que foram encaminhados para os laboratórios de referência para pesquisa de agentes químicos e biológicos.