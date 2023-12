Cerca de 190 centros de saúde do país vão estar a funcionar no dia de Natal

Cerca de 190 centros de saúde do país vão estar a funcionar esta segunda-feira, dia de Natal, em horário complementar, para assegurar a resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares.

Neste dia de Natal estão em funcionamento 187 centros de saúde, disponibilizando cuidados primários para situações como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, informou o Ministério da Saúde.

A medida insere-se no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde -- Inverno 2023-2024, com o objetivo de "diminuir a pressão nas urgências hospitalares", sob pressão há semanas devido aos condicionamentos causados pela falta de médicos, que se recusam a fazer mais horas extraordinárias.

O plano dos agrupamentos de centros de saúde e administrações regionais de saúde é feito em articulação com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Este plano começou no sábado, com 234 centros de saúde abertos, prolongando-se no domingo, com 191 unidades em funcionamento, e até ao dia de hoje, feriado de Natal, com 187 espaços operacionais.