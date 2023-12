Centenas de escolas podem ficar sem diretor

São muitas as escolas em risco de ficarem sem diretor no próximo ano letivo. De acordo com o Jornal de Noticias, um quarto dos diretores – mais de 200 – deve ter de abandonar o cargo por atingir o limite de mandatos.

O presidente da associação de diretores de agrupamentos e escolas públicas (ANDAEP), Filinto Lima, pede atenção do Ministério da Educação para o problema e diz que é preciso incentivos para o cargo.

Em declarações à Renascença, o responsável confirma que “no próximo ano cerca de um quarto dos atuais diretores não poderão concorrer ao concurso normal” e diz temer que “o Ministério da Educação tenha que nomear, como já está a nomear em muitas situações comissões administrativas provisórias”. “Ou seja, não são os verdadeiros diretores, mas são comissões que irão promover a substituição do diretor”, acrescenta.

Nestas declarações, o presidente da ANDAEP admite que a solução terá de passar por uma valorização da carreira de direção.

”Aquilo que se pede é que esta função seja mais acompanhada, seja mais apoiada e isso não sucede”, afirma Filinto Lima. O responsável dá o exemplo da "quantidade de atos administrativos que um diretor executa todos os dias, sem ter qualquer espécie de apoio jurídico”.

Filinto Lima queixa-se também da avaliação que é feita aos diretores classificando-a de “uma avaliação aberrante”.

“Há que dignificar e que valorizar uma função muito importante na liderança de uma escola publica portuguesa”, conclui.