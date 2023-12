Greve dos trabalhadores do comércio. Alguns supermercados fechados em Lisboa

A greve dos trabalhadores do comércio está a provocar constrangimentos e mesmo o fecho de alguns supermercados, este domingo véspera de Natal, na zona da Grande Lisboa.

A greve dos trabalhadores do comércio começou às 00h00 de sábado e prolonga-se até às 23h59 deste domingo.

Segundo Filipa Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), “as lojas Minipreço são as mais afetadas, nos concelhos de Lisboa, Amadora, Odivelas, Barreiro e Setúbal”, mas há ainda outros supermercados, nomeadamente da cadeia Pingo Doce, que têm serviços a funcionar com problemas, “principalmente na charcutaria e na fruta”.



Os trabalhadores exigem aumentos salariais de, pelo menos, 150 euros e o respeito pelos horários de trabalho, sem a existência de bancos de horas. Reivindicações que Filipa Costa espera que recebam mais atenção pelos patrões, com os “impactos significativos da greve”.

“Aquilo que podemos garantir é que 2024 vai ser um ano de grande luta. Exigimos aumentos salariais sem contrapartidas – ou seja, sem bancos de horas, que fazem com que os trabalhadores não tenham horas certas para sair. O que é preciso é contratar pessoas – e há milhões de lucros para o fazer e pagar salários dignos”, defende a dirigente sindical.

Foi convocada pelo CESP e também pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE). Apesar do balanço positivo dos sindicatos, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) diz que a greve não afetou até agora o normal funcionamento dos supermercados.