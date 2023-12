Bombeiro ferido na sequência de incêndio em Barcelos

Um bombeiro ficou ferido este domingo na sequência de um incêndio que deflagrou no anexo de uma habitação no concelho de Barcelos, tendo sido transferido para o Hospital de Famalicão.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Cávado adiantou que os ferimentos foram ligeiros.

O alerta para o incêndio no anexo da habitação, na freguesia Grimancelos, no concelho de Barcelos, foi dado pelas 12h19, tendo, pelas 12h50, o fogo sido extinto. As chamas ficaram circunscritas ao anexo.

Para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários de Viatodos, sendo o bombeiro ferido da respetiva corporação.