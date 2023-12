Incêndio em supermercado de Loulé causa ferimentos ligeiros em bombeiro

Um incêndio atingiu hoje de madrugada um supermercado em Loulé e causou ferimentos ligeiros num bombeiro, forçando a loja a encerrar, disse fonte da Proteção Civil.

"Foi um incêndio num estabelecimento comercial Pingo Doce, em Loulé, e houve um agente de Proteção Civil ferido, com ferimentos leves, que é bombeiro na corporação de Loulé", adiantou à agência Lusa uma fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

O fogo terá tido início junto de uma arca frigorífica cerca das 2h30 e ficou extinto às 4h15, não tendo causado mais feridos, precisou.

Presentes no local a combater o incêndio estiveram os bombeiros de Loulé, São Brás de Alportel e Faro, com nove veículos e 26 operacionais, acrescentou a mesma fonte.