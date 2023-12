​Frio no Natal e previsão de chuva na Passagem de Ano

O Natal chega com noites frias. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no interior norte a temperatura mínima pode descer aos 3 graus negativos.



As temperaturas baixas vão afetar todo o território do continente, diz à Renascença a meteorologista Patrícia Gomes.

“Prevêem-se que os valores de temperatura mínima sejam inferiores a 8 graus em todo o território, nas regiões mais próximas do Litoral. Nas regiões de Trás os Montes e Beira Alta, esperam-se valores entre os 0 e os menos 3 graus Celsius. As noites mais frias deverão ser a de 23 para 24 e a noite de Natal.”