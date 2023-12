Site de apostas ilegal. Youtuber Numeiro alvo de queixa-crime

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online apresentou uma queixa-crime contra João Barbosa, o conhecido youtuber Numeiro. A queixa, avançada pelo Jornal de Notícias, deve-se à promoção de um site de apostas que não tem licença de operação.

A queixa-crime surge no contexto de um combate de boxe esta sexta-feira, no Campo Pequeno, contra o pugilista búlgaro Kalin Simeonov. Nas redes sociais, João Barbosa tem apelado aos seus seguidores para apostar no vencedor através do site “Vem Apostar”.

Este site não tem licença atribuída pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), algo que é possível verificar no site desta entidade. A licença é obrigatória para a oferta de jogos e de apostas online em Portugal.