O Natal "anda à roda". Primeiro prémio da lotaria clássica vale 12,5 milhões de euros

É uma das tradições mais antigas e populares de Portugal e todos os anos atrai milhões de apostadores, que acalentam a esperança de um prémio milionário. A Lotaria do Natal anda à roda na terça-feira, 26 de dezembro, e o primeiro prémio vale 12, 5 milhões de euros.

Para a lotaria deste ano foram emitidas 10 séries de 100.000 bilhetes. No sorteio, que decorre no Salão Nobre do Departamento de Jogos da SCML, em Lisboa, às 12h30, serão extraídos os números que correspondem aos bilhetes premiados.

Se ao primeiro prémio correspondem 12,5 milhões de euros por série e 1,25 mil euros por fração, ao segundo prémio correspondem 2,5 milhões por série e 250 mil euros por fração, e ao terceiro 1,25 milhões por série e 125 mil euros por fração.

Há ainda prémios para os bilhetes cujos números coincidam com os últimos quatro, três ou dois algarismos dos números dos três primeiros prémios, assim como para os bilhetes cujos números sejam imediatamente anterior ou posterior ao número do primeiro prémio.

Os prémios superiores a 5 mil euros são sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O preço por fração é de 15 euros e cada bilhete é composto por 10 frações, que podem ser vendidas em separado. Cada bilhete inteiro tem um custo de 75 euros.

Os bilhetes têm cinco algarismos, que vão de 00000 a 99999, e são distribuídos por séries, sendo que cada série tem 100 mil bilhetes e o número de séries varia consoante a extração.