Natal de crianças com cancro. “Apesar da doença, esquecemos os problemas"

O mestrado que Vilka estava a frequentar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro teve de ser suspenso . A atividade profissional que Dário, o marido, realizava em Vila Real, deixou de ser viável porque as viagens para o Porto, para tratamentos no Instituto Português de Oncologia , tinham de ser constantes.

“As crianças também se tornam amigas, brincam umas com as outras e também se ajudam”, acrescenta.

É para casos como o da família Rodrigues que a associação Acreditar criou uma residência no Porto . É uma casa que acolhe crianças e jovens com cancro e os seus parentes que vivem longe, mas “têm que estar perto dos hospitais para fazer tratamentos diários ou quase diários”, explica Ana Monteiro, a gestora da região norte da Associação Acreditar.

Arina e Faizal vieram de Moçambique em 2020, com os dois filhos, Yan, hoje com 11 anos, e Zizi, com seis.

Na casa, estão pessoas oriundas de países tão distantes como a Ucrânia, Angola ou Cabo Verde. “Cada um acaba por dar um pedaço de si, sem perder a graça do Natal em Portugal. Sempre com muito bacalhau”, diz Arina.



Para Ana Monteiro, esta partilha é fundamental porque a doença “não é só daquela criança ou daquele jovem” a quem foi diagnosticado o cancro. “A doença é de toda a família. Chega sem bater à porta e sem pedir licença para entrar. As famílias são apanhadas completamente desprevenidas e toda a vida muda de repente."

"As crianças quando estão doentes continuam a ser crianças"



“Tira-nos o chão por completo”, admite Maria do Carmo Meireles, de Leça do Balio. Em 2008, a filha do meio foi diagnosticada com um tumor cerebral.

“Era uma criança cheia de vida, normal, com os seus e altos e baixos na escola”, recorda. Teve dois anos em tratamentos no IPO em que “passou pelo pack completo” - cirurgia, radioterapia, quimioterapia e fisioterapia.

Foi nessa altura que Maria do Carmo, que mais tarde se tornou voluntária da associação, teve o primeiro contacto com a Acreditar, quando uma equipa de voluntários apareceu durante os tratamentos para conversar e animar a filha, algo que no início não aceitou bem, pois estando a filha doente, achou que ela não poderia brincar e divertir-se.