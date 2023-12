Moedas manifesta "profundo repúdio" contra ação de ativistas solidários com a Palestina

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, manifestou esta sexta-feira "profundo repúdio" contra a ação levada a cabo por ativistas solidários com o Coletivo de Libertação da Palestina, que pintaram durante a madrugada a fachada da autarquia.

"O que aconteceu esta madrugada na Casa da República, e de todos nós, é mais do que um ato selvagem e bárbaro. É a vandalização de princípios da democracia no seu estado mais puro", disse Carlos Moedas, numa nota enviada à Lusa.

Ativistas solidários com o Coletivo de Libertação da Palestina, o Climáximo e a Greve Climática Estudantil de Lisboa hastearam esta noite a bandeira da Palestina na varanda da Câmara de Lisboa e pintaram a fachada do edifício, anunciaram as organizações.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, os três movimentos apontam ao presidente da autarquia, Carlos Moedas, o "apoio incondicional (...) ao genocídio e apartheid israelitas".

Na nota, os movimentos revelam igualmente que prenderam uma faixa com a frase "Palestina Livre" na fachada do edifício, que foi pintada a vermelho.

Com esta ação de protesto, os ativistas solidários com os três movimentos pretendem denunciar o que classificam como "apoio incondicional" de Carlos Moedas a "um projeto colonial que, há mais de 75 anos, tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano".