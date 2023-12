Mais de 180 centros de saúde abertos na véspera e no dia de Natal

Mais de 180 centros de saúde do país vão estar abertos na véspera e no dia de Natal, revelou nesta sexta-feira o ministério da Saúde.

Em comunicado, é referido que, no sábado, 23 de dezembro, estarão abertos 234 centros de saúde e, no domingo, 24 de dezembro, 191 unidades. Também na segunda-feira, dia de Natal, estarão operacionais 187 centros de saúde. São números semelhantes aos do ano passado e que representam menos de um centro de saúde por concelho.

A medida insere-se no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2023-2024, operacionalizado pelos Agrupamentos de Centros de Saúde e Administrações Regionais de Saúde, em articulação com a Direção Executiva do SNS.

Com esta resposta, o ministério da Saúde quer diminuir a pressão sobre os serviços de urgência hospitalares, apelando à população para que, em situações não emergentes, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, contacte o SNS 24 para aconselhamento e eventual encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima.

Já em situações de emergência, deve ser contactado o 112.