Greve na distribuição. Empresas não esperam grandes perturbações

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) não espera grandes perturbações devido à greve dos trabalhadores do setor anunciada para este fim de semana.

À Renascença, Gonçalo Lobo Xavier acredita num impacto reduzido da paralisação, mesmo em época de grande afluência às lojas.

O representante diz mesmo que os consumidores não têm razões de preocupação e "poderão estar tranquilos quanto aos próximos dias".

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços que convoca a greve de amanhã e domingo está em protesto contra a falta de atualização da tabela salarial, apesar do ano que diz ser muito lucrativo para as empresas do setor.



Gonçalo Lobo Xavier garante que não houve lucros excessivos e "para além do que é normal" para as empresas e adianta que as negociações vão continuar.



O diretor-geral da APED garante que as empresas do setor "pagam os seus impostos, as suas contribuições, pagam os seus salários, criam emprego e isso é que importa".

"A verdade é que a inflação e todas as condições externas e internas ao país provocaram muita perturbação. Estamos na mesa das negociações com os vários sindicatos e continuaremos a tratar deste assunto", garante.