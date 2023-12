“É antigo e à moda do Porto". As mercearias finas não passam de moda

"Ai, quando vinha com a minha avó, o cheirinho..." Já com 96 anos de história, a loja da Rua do Bonjardim recebe muita gente que mora longe, mas “vem atrás dos aromas dos avós”.

“Nem que não se compre nada, visitar estas lojas no Natal faz parte”. Para as clientes habituais Carolina e Ana Silva, mãe e filha, a quadra só se completa com uma visita "à Januário". É uma daquelas tradições mantidas por quem se orgulha em dizer que "era do seu tempo".

Quem ali vai, por costume, procura produtos que não se encontram tão facilmente nas grandes superfícies. Outros, sorrateiros, espreitam por entre as vitrines enfeitadas com bacalhaus, vinhos e biscoitos amanteigados. Entram por curiosidade e saem com promessas de regressar.

Casa cheia, clientela não falta. Nas ruas da Baixa do Porto, ainda há mercearias como “dantes”, com corredores amontoados de gente e montras recheadas.

E são agora os netos já adultos, enamorados pelos sabores da infância, que regressam ali e lançam para o ar a saudade de desfazer o açúcar dos rebuçados oferecidos, uma vez por outra. Isabel não resiste em adoçar essas memórias. “‘Ah, lembro-me quando me davam um rebuçado’ e eu acabo por dar um para matar as saudades."

“Gosto muito de falar com as pessoas, não só de atender. Acabo por conhecer a família, os filhos e depois os netos”, conta.

A mesa está repleta de merendas, canetas, palha, fita-cola e listas de encomendas para que não falte nada a ninguém. “Dizem-me ‘quero gastar tanto’ e, dentro do que querem gastar, eu faço”, revela enquanto aconchega cada produto com critério.

“Há clientes que vêm até aqui e eles gostam, pelo menos, tenho uma série deles que deixam ao meu cuidado”. Na verdade, embrulha mais do que um cabaz.

Rosa Santos, 59, é da casa “desde o tempo do senhor Januário”. Já lá vão 44 anos. “Estou na terceira geração." É do tempo em que se fazia a torrefação do café e se afixava no exterior: “Casa Januário vende o melhor café”. Mas a fama não passou, "longe disso".

“Olhe, eu venho às cevadas, à aletria e às alheiras”, despacha Albertina Lopes, de 72 anos. “Começando pelas meninas e acabando nos queijinhos, gosto de tudo”, ri.

“Não se esqueça das especiarias”, lembra Isabel. E Albertina rebobina, satisfeita: “É o que eu estou a dizer. De tudo, de tudo”. E durante o ano todo.