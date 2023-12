Bandeira da Palestina hasteada e tinta vermelha na fachada da Câmara de Lisboa

As imagens da fachada vandalizada foram partilhadas nas redes sociais do movimento.

Ativistas do Coletivo de Libertação da Palestina pintaram de vermelho, esta sexta-feira, a fachada da Câmara Municipal de Lisboa, hasteando também uma bandeira palestiniana e um cartaz com a mensagem “Palestina Livre”.

A ação foi levada a cabo por ativistas do Coletivo de Libertação da Palestina, o Climáximo e a Greve Climática Estudantil de Lisboa

Também a palavra "genocida" foi pintada na fachada do edifício a vermelho.



Em comunicado, o Coletivo de Libertação da Palestina diz que que a ação tem o objetivo de denunciar o "apoio incondicional de Carlos Moedas a um projeto colonial que, há mais de 75 anos, tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano".

"As posições e ações do presidente da CML tornam-no e à autarquia cúmplices do genocídio que, há mais de dois meses, o regime israelita leva a cabo na Palestina. Só desde o passado 7 de outubro, mais de 20 mil pessoas palestinianas foram mortas pelo exército sionista, quase 2 milhões ficaram deslocadas, numa clara continuação da 'Nakba' (catástrofe, em árabe)", escrevem.

O Coletivo refere ainda que "Carlos Moedas e a Câmara Municipal de Lisboa apoiam o apartheid israelita". "Não podemos consentir com instituições que celebram um regime de apartheid, apoiando este genocídio".