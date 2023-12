Zona lisboeta do Chiado sem carros ao fim de semana até 7 de janeiro

A circulação rodoviária no Chiado, em Lisboa, vai estar condicionada aos fins de semana entre sexta-feira e 7 de janeiro, das 21h00 de sexta-feira às 24h00 de domingo, para aliviar os efeitos da concentração de pessoas na época festiva.

"Com o objetivo de mitigar os efeitos da concentração de pessoas na zona do Chiado nesta época festiva, aumentar a segurança dos peões e permitir a sua livre circulação, vai ser condicionado o acesso rodoviário aos fins de semana, de 22 de dezembro a 7 de janeiro, das 21h00 de sexta-feira até às 24h00 de domingo", pode ler-se na nota.



Entre as ruas que vão estar condicionadas surgem a Rua Garrett e a Rua Nova do Almada, a partir do cruzamento com a Rua de São Nicolau - o trânsito será desviado para a Rua do Crucifixo.

Também fica afetada a circulação na Rua Ivens, entre o cruzamento com a Rua Capelo e até à Rua Garrett. Neste caso, o trânsito será desviado para a Rua Capelo e para o sentido descendente da Rua Serpa Pinto.

Já a Rua Serpa Pinto terá condicionamentos entre a Rua Garrett e o cruzamento com a Rua Capelo, sendo o trânsito desviado para o sentido descendente da Rua Serpa Pinto.

Haverá também condicionamentos na Calçada do Sacramento, entre a Rua Garrett e o cruzamento com a Rua Almirante Pessanha (será permitida a saída do parque de estacionamento).

A Câmara de Lisboa recordou ainda que até ao dia 07 de janeiro de 2024 disponibiliza dois parques de estacionamento EMEL gratuitos, na Ameixoeira e no Campo Grande, com ligação gratuita da Carris em transporte exclusivo à Baixa da cidade, com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Rossio.