Taxa turística para cruzeiros em Lisboa começa em janeiro mas é efetivada em abril

A taxa turística para os passageiros de cruzeiros que desembarcam em Lisboa será efetivamente cobrada a quem comprar viagens a partir de 1 de janeiro de 2024, mas quem comprou antes já não pagará, prevendo-se a regularização em abril. "É em 1 de abril que é efetivada a cobrança da taxa", afirmou o presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Carlos Correia, no âmbito do protocolo para a cobrança de taxa turística em Lisboa aos passageiros de cruzeiros, assinado nesta quinta-feira entre a Câmara Municipal de Lisboa e a APL, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, em Santa Apolónia. O protocolo entra em vigor em 1 de janeiro, mas há "algumas questões técnicas que é necessário resolver", designadamente a adaptação dos sistemas informáticos da APL para efetivar esta cobrança, apontou Carlos Correia, referindo que outro dos aspetos é que alguns dos pacotes de viagens de cruzeiro para o próximo ano já foram vendidos, pelo que "a efetivação da cobrança da taxa é a partir do dia 1 de abril". Taxa será incorporada nos pacotes de venda das viagens O responsável da Administração do Porto de Lisboa (APL) explicou que os turistas de cruzeiro vão pagar a taxa turística com antecedência, porque será "incorporada nos pacotes de venda das viagens".



O valor é faturado através da plataforma eletrónica Janela Única Logística, os operadores turísticos cobram e transferem para a APL e, depois, a APL transfere para a Câmara Municipal de Lisboa (CML), acrescentou. Questionado sobre se o pagamento da taxa turística irá depender do número de noites em que os passageiros ficam na cidade a dormir nos navios cruzeiros, à semelhança do que acontece nos hotéis, Carlos Reis disse que se trata de "um valor único que é aplicado nesses pacotes aos turistas, previamente na venda do próprio pacote", ou seja, pagam apenas dois euros independentemente de ficarem a dormir mais do que uma noite. A taxa turística na cidade de Lisboa começou a ser aplicada em janeiro de 2016 sobre as dormidas de turistas nacionais (incluindo lisboetas) e estrangeiros nas unidades hoteleiras ou de alojamento local. Inicialmente era de um euro por noite, mas a partir de janeiro de 2019 aumentou para dois euros por noite. Os passageiros dos navios de cruzeiros que desembarcam na capital nunca pagaram a taxa. O presidente da CML, Carlos Moedas (PSD), realçou a capacidade de resolver "uma situação que se arrastava há sete anos" relativamente à cobrança de taxa turística em Lisboa aos passageiros de cruzeiros, considerando que é uma questão de justiça em relação às pessoas que já pagam a taxa nos hotéis. Taxa permite investir mais na cidade O autarca disse ainda que a cobrança da taxa aos passageiros de cruzeiros permite também investir mais na cidade, inclusive na limpeza urbana, espaços verdes e habitação social, e apostar numa estratégia de ter "melhor turismo, melhor qualidade do turismo".