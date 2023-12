Promotora pagou 300 mil euros à Académica para concertos dos Coldplay em Coimbra

O documento deu "entrada muito recentemente na Câmara Municipal" e ainda "não foi alvo de análise dos serviços técnicos municipais", referiu fonte oficial do município, salientando que, posteriormente, após ser analisado, será levado a reunião do executivo para conhecimento dos vereadores.

O valor recebido pela AAC/OAF, clube que milita na Liga 3, consta do relatório de gestão do Estádio Cidade de Coimbra, relativo à época desportiva 2022/2023, entregue recentemente à Câmara Municipal e consultado pela agência Lusa.

A promotora Everything is New pagou 300 mil euros à Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) pela utilização do Estádio Cidade de Coimbra para os quatro concertos dos Coldplay, em maio.

Os relatórios de gestão tinham sido pedidos inicialmente em março, por iniciativa do atual executivo.

Autarquia pagou 400 mil euros à promotora

Para os quatro concertos dos Coldplay serem realizados em Coimbra, a Câmara Municipal pagou cerca de 400 mil euros à promotora, mas ficou arredada de qualquer eventual receita pela utilização do estádio, face ao acordo de gestão do equipamento com a AAC/OAF que está em vigor.

De acordo com a autarquia, a promotora elaborou também obras de conservação e restauro no estádio no valor de mais de meio milhão de euros, recusando-se a disponibilizar a despesa detalhada dessa intervenção por parte da Everything is New.

Na época desportiva 2022/2023, a receita de 300 mil euros por causa dos concertos dos Coldplay representou quase metade do total da receita faturada com o estádio (com exceção das atividades associadas ao futebol profissional).

A receita total (com exceção do futebol) situou-se nos 656 mil euros, 356 mil euros dos quais em rendas em espaços do Estádio Cidade de Coimbra.