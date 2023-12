Prisão preventiva para suspeito de vender droga junto a escola em Leiria

Um homem de 59 anos suspeito de vender droga junto a uma escola do 1.º ciclo em Leiria foi detido, anunciou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantando que ao suspeito foi aplicada prisão preventiva.

Num comunicado, a PSP explica que, no âmbito de uma investigação com cerca de quatro meses por tráfico de estupefacientes, desencadeou na terça-feira uma operação que visou dar cumprimento a mandados que culminaram na detenção do homem e na apreensão de 1.325 euros, 52 doses de heroína, 30 doses de cocaína, cinco doses de MDMA e duas de haxixe.

"Foram apreendidos outros objetos conotados com o tráfico e consumo de droga, bem como um sabre, seringas, telemóveis e algemas metálicas iguais às utilizadas pelas forças de segurança", refere o comunicado do Comando Distrital de Leiria da PSP.

Segundo a PSP, "o detido dedicava-se à venda direta de vários tipos de drogas (pesadas) aos consumidores que o contactavam para o efeito, maioritariamente junto da sua casa, a qual se situa num aglomerado habitacional e nas imediações de uma escola primária [1.º ciclo] da cidade de Leiria".

A PSP salienta que "o local é frequentado, diariamente, por crianças entre os 6 e os 10 anos de idade, bem como pelos familiares e restante comunidade educativa, facto que exponenciou naquela zona o sentimento de insegurança associado a um elevado nível de insalubridade e risco para a saúde pública criado pelo visado e todos quantos com ele privavam e contactavam diariamente com o mesmo fim (compra/venda de droga)".

Presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, foi determinado ao arguido, "com bastantes antecedentes criminais relacionados com o tráfico e consumo de estupefacientes", que aguardasse o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que o homem foi detido em casa, tendo a PSP executado três mandados, um domiciliário, outro não domiciliário e ainda um de detenção.