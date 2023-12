Porto admite ficar de fora da futura empresa metropolitana de transportes

A futura empresa de transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP) poderá avançar sem a participação do município do Porto, disse nesta quinta-feira aos jornalistas o presidente da autarquia portuense, o independente Rui Moreira.

"A empresa metropolitana pode ser feita sem a nossa participação. Podem fazer uma empresa intermunicipal entre esses municípios. No Porto, quem tem o monopólio do transporte público rodoviário é a STCP, e vai continuar a ser assim, por muito que haja quem não queira", disse nesta quinta-feira Rui Moreira aos jornalistas, após receber na Câmara do Porto os utentes da linha de autocarro Braga-Porto.

Em causa está a criação de uma empresa metropolitana de transportes para gerir a rede Unir, que entrou ao serviço na AMP em dezembro, que integraria os Transportes Intermodais do Porto (TIP) e o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema Andante.

"Aquilo que a Área Metropolitana pretendia, e digo pretendia porque já não vai pretender, é, de alguma maneira, a extinção do TIP e a integração do TIP" numa empresa metropolitana "que passasse a ter essa competência", disse Rui Moreira.