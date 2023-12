Operação Influencer. PGR anuncia criação de equipa mista de apoio às investigações

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou esta quinta-feira a criação de uma equipa mista de apoio às investigações na Operação Influencer. O primeiro-ministro, António Costa, é um dos visados no caso. A nova equipa vai passar a contar com o apoio da Polícia Judiciária, além da Autoridade Aduaneira, PSP e do Núcleo de Assessoria Técnica. "A esta equipa, cuja composição poderá ser objeto de alteração de acordo com as exigências que decorrerem da evolução das investigações, ficam desde já afetos, em exclusividade, dois inspetores da PJ, dois inspetores da AT e três agentes da PSP, passando a mesma a contar, com caráter prioritário, com o apoio de dois especialistas do NAT", refere um comunicado da PGR, enviado à Renascença. A criação desta "task force" prende-se com a "complexidade e a natureza dos factos" e para que a investigação decorra com a maior rapidez possível. "Ao longo das últimas semanas foi avaliado o acervo de elementos de prova, designadamente digital, a demandar análise, por forma a determinar os meios necessários à investigação, sendo certo que a complexidade e a natureza dos factos determinam que sejam criadas condições em vista a que aquela se desenvolva com celeridade, de modo integrado e coordenado, com reforço da capacidade e da eficácia de resposta", sublinha a PGR.

A Operação Influencer investiga a instalação de um centro de dados em Sines e negócios relacionados com exploração de hidrogénio verde e de lítio. Entre os arguidos estão Vítor Escária, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro; João Galamba, ex-ministro da Energia e das Infraestruturas; e o consultor Lacerda Machado, amigo de António Costa. O primeiro-ministro demissionário, António Costa, não é arguido, mas está a ser investigado pelo seu nome surgir mencionado numa escuta. Este processo autónomo está sob a alçada do Supremo Tribunal, por se tratar do chefe do Governo.